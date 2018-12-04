Власти Южной Кореи рассматривают возможность создания криптовалютного налога, сообщил министр экономики и финансов Хонг Нам-Ки, отвечая на вопрос члена Демократической партии Южной Кореи. По его словам, готовится план налогообложения и рассматривается зарубежный опыт в этом направлении. Предпочтительным вариантом является утверждение надежного плана налогообложения при помощи детального изучения рынка.

Комментарии Хонга также предполагают включение в налоговое законодательство и кампаний по начальному размещению монет (ICO).

«Важно внимательно отнестись к ICO. Рассмотреть ситуацию на рынке, международные тренды и проблемы защиты клиентов. Мы изучим направление развития ICO и результаты опроса, проведенного Службой финансового надзора, а также мнения экспертов», - цитирует министра Ttrcoin .