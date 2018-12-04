Средняя цена на нефть в ближайшие три года составит 71 доллар за баррель. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка, поступившем в РБК.

«Цены на нефть в этом году повысились и остаются волатильными на фоне исторически рекордного уровня добычи нефти в России. В 2018 году цена нефти марки Brent колебалась от 59 до 86 долларов за баррель. Объявление о санкциях США против Ирана и сокращение добычи нефти в Венесуэле способствовали росту цен в сентябре и начале октября», — указывается в докладе.

Однако в начале ноября цены резко упали после того, как США заявили о том, что восемь стран, включая Индию и Китай, могут закупать нефть у Ирана, несмотря на американские санкции.

В связи с этим во Всемирном банке считают, что вскоре нехватка предложения может смениться избытком, учитывая повышение добычи нефти в США и увеличение объема добычи странами ОПЕК. «В октябре объем добычи нефти в России достиг исторически рекордного уровня — 11,4 млн баррелей в сутки», — подчеркивается в докладе.

Накануне представитель Ирана в ОПЕК Каземпур Ардебили сообщил, что цена барреля нефти может упасть до 40 долларов в случае, если ее добыча не будет ограничена. Из-за риска переизбытка нефти на мировом рынке следует сократить добычу на 1,4 млн баррелей в сутки, считает Ардебили. При этом в Иране не намерены ограничивать добычу из-за действия ограничений со стороны США.