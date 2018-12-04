Цель майского указа по двукратному сокращению бедности в России до 2024 года вполне достижима даже при низких темпах роста экономики, говорится в докладе Всемирного банка.

Для этого властям нужно изменить систему социальной поддержки и перейти к адресной помощи нуждающимся, уточнили в международной финансовой организации.

Владимир Путин в указе от 7 мая 2018 года, определяющем основные задачи работы правительства на шесть лет, обозначил цель по снижению в два раза уровня бедности к 2024 году. Сейчас уровень бедности в России составляет 13,2%, то есть сокращение в два раза означает снижение показателя до 6,6% к 2024 году. Среднегодовые темпы экономического роста в размере 1,5% обеспечат снижение уровня бедности к 2024 году с 13,2% только до 10,7%.

«Но даже если Россия сможет… обеспечить рост экономики на 3,2% в год, уровень бедности в стране упадет до 8,1% — а это по-прежнему выше заявленной цели в 6,6%. Следовательно, для достижения установленного президентом РФ целевого показателя в 6,6%, согласно нашим оценкам, требуется ускорение годовых темпов роста до 4,4%», — говорится в документе.

Всемирный банк признает, что цель достижима даже при годовом росте на уровне 1,5% — например, за счет дополнительного перераспределения средств на социальную помощь и трансферты. «Фактически, по нашим оценкам, такое дополнительное перераспределение может составить примерно 0,27% ВВП в год», — резюмируют специалисты организации.