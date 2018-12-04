Потенциальный рост российской экономики может выйти на среднемировой уровень — 3% в год — только к 2028 году, и то при условии полномасштабной реализации всех реформ. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Экономика России: как обеспечить сохранение стабильности, удвоение темпов роста и сокращение бедности вдвое?», поступившем в РБК. Согласно документу, без реализации реформ рост экономики будет ограничен 2,5% в год.

В соответствии с майским указом президента Владимира Путина, до 2024 года Россия должна обеспечить темпы роста экономики выше мировых и войти в топ-5 крупнейших экономик мира по ВВП по паритету покупательской способности (сейчас она на шестом месте). Всемирный банк ожидает, что темпы роста мировой экономики до 2028 года сохранятся на уровне 3%. Но потенциальный (предусматривающий полное вовлечение в экономику имеющихся ресурсов) рост российского ВВП «в течение того же периода будет сохраняться на уровне 1,3–1,5%», говорится в докладе.

Увеличить потенциальный рост могут повышение пенсионного возраста, усиление притока мигрантов, ускорение роста инвестиций и совокупной факторной производительности (учитывает труд, капитал, технологический прогресс, инфраструктуру, качество рыночных и регулятивных институтов), считают во Всемирном банке: эти факторы добавят темпам роста 0,4 процентного пункта (п.п.), 0,2 п.п., 0,6 п.п. и 0,3 п.п. соответственно к 2028 году. Таким образом, к 2028 году потенциальный рост ВВП в теории может выйти на 3%.

Расчеты Всемирного банка расходятся с ожиданиями правительства. Минэкономразвития в своем долгосрочном прогнозе указывает, что рост ВВП в базовом сценарии достигнет 3% уже к 2021 году и будет в дальнейшем держаться примерно на этом уровне. В консервативном (более пессимистичном) варианте прогноза выход на 3% заложен ненамного позже — в 2023 году. При этом долгосрочные ожидания по мировой экономике у Минэкономразвития отчасти пессимистичнее, чем у Всемирного банка, — МЭР считает, что ее рост к 2024 году составит 3,2%, а в дальнейшем будет находиться на уровне ниже 3%. Существенным риском для мировой экономики министерство называет «замедление глобальных интеграционных процессов» из-за торговый войн.