Национальное налоговое агентство Японии (NTA) может получить полномочия требовать у криптовалютных бирж информацию о лицах, подозреваемых в уходе от уплаты налогов. Соответствующие нормы могут быть установлены в ходе налоговой реформы 2019 года и реализованы в 2020 году.

Как напоминает Ttrcoin , в настоящее время доходы от торговли криптовалютами в стране подпадают под действие закона о подоходном налоге и классифицируются как прочие поступления. Лица, выручающие с торговли криптовалютами как минимум 200 000 йен (1 800 долларов) в год, должны включать соответствующие сведения в свои декларации.

При этом налоговое ведомство считает, что число случаев ухода от уплаты налогов в этом секторе растет, а реальное число получивших прибыль от торговли криптовалютами трейдеров в 2017 году может быть значительно выше.

В настоящее время биржи криптовалют в Японии могут передавать властям информацию о своих клиентах на добровольной основе, но в случае принятия поправок биржи будут сотрудничать с ведомствами по запросу. При этом власти не хотят допустить злоупотреблений и намереваются разрешить налоговикам требовать информацию только о тех трейдерах, которые, согласно их данным, заработали на криптовалютах 10 млн йен и больше.