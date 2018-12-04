Министерство национальной безопасности США (DHS) планирует определить, поддаются ли трансакции с использованием анонимных криптовалют отслеживанию, говорится в документе, опубликованным подразделением DHS по инновациям в сфере малого бизнеса.

Авторы документа отмечают, что у криптовалют могут быть области применения как в коммерческой деятельности, так и на правительственном уровне, и отдельно выделяют необходимость поиска способа анализа трансакций, осуществляемых с использованием анонимных аналогов в преступных намерениях, сообщает Ttrcoin .

Кроме того, платформы, как zcash и monero, делают упор на приватность и анонимность в качестве своих ключевых характеристик, из-за чего может быть сложно определить отправителя трансакции и объем передаваемых средств.

Также DHS обращает внимание на то, что не призывает к немедленным действиям и не рассчитывает получить конкретные решения прямо сейчас. Министерство предлагает заинтересованным лицам связаться с ним до 18 декабря, чтобы дать комментарии или задать технические вопросы. Полноценное предложение к разработке мер отслеживания трансакций с использованием анонимных криптовалют должно быть озвучено 19 декабря.