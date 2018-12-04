Ведущая компания по разработке еthereum сlassic ETCDEV с упором на децентрализованные вычисления, предоставляющая долгосрочную поддержку блокчейну ETC прекратила деятельность, сообщил ее основатель и технический директор Игорь Артамонов.

По его словам, проект испытывал проблемы с финансированием на протяжении последних недель.

«Это было частично связано с падением рынка и усугублено дефицитом средств в компании. Мы обратились к инвесторам в экосистеме и внешним источникам. Также мы воззвали к общественному фонду, но этих мер оказалось недостаточно для обеспечения краткосрочного финансирования», - цитирует Артамонова Ttrcoin .

Ethereum Classic в настоящее время снижается вместе с рынком криптовалют и за последние сутки потерял 7% стоимости.