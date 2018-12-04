Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех человек — жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Оренбурга. Им инкриминируется кража денег из банка в особо крупном размере в составе организованной группы, следует из сообщения ведомства.

По версии следствия, в январе 2018 года совладелец и одновременно председатель правления Сибирского Банка Реконструкции и Развития (Тюмень, лицензия отозвана 6 февраля текущего года) Григорий Романюта (находится в розыске) совместно со своим знакомым из Москвы, имеющим опыт руководства кредитными организациями, создал преступную группу для хищения денег из кассы возглавляемого банка. В состав группы вошли петербуржец и оренбуржец, а также жительница Иркутска (находится в розыске), которая была специально принята на должность зампреда правления банка.

В целях обеспечения алиби 18 января 2018 года Романюта издал приказ об уходе в отпуск и возложении своих обязанностей на сообщницу. Кроме того, он отправил в отпуск второго зампреда правления банка и главного бухгалтера, чтобы они не препятствовали хищению денег, и улетел в Москву. В свою очередь исполняющая обязанности председателя правления отправила в командировку начальника отдела кассовых операций.

Как полагает следствие, Романюта и его сообщница организовали пополнение кассы банка из отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ наличными денежными средствами в общей сумме 561 млн рублей под предлогом выплаты денег вкладчикам. Вечером 26 января и. о. предправления в результате административного давления на кассира получила ключ от хранилища (сейфа), откуда похитила деньги, уложив их в девять спортивных сумок. Их помог вынести оренбуржец. Около 350 млн рублей в Тюмени забрал неустановленный мужчина для Романюты. Около 100 млн рублей взяла себе и. о. предправления, которая в ночь на 27 января на арендованном самолете улетела в Москву. Остальная сумма была поделена между другими участниками группы.

29 января 2018 года главный бухгалтер банка обратился в полицию с заявлением о хищении денег. В тот же день было возбуждено уголовное дело.

Трое обвиняемых в феврале по решению суда заключены под стражу. Романюта и его сообщница в феврале объявлены в международный розыск.

В марте банк был признан банкротом.



После вручения фигурантам обвинительного заключения 27 томов уголовного дела будут направлены в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.