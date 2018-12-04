Новая финтех-лицензия позволит блокчейн- и криптовалютным компаниям, зарегистрированным и ведущим деятельность в Швейцарии, принимать депозиты на суммы до 100 млн швейцарских франков – если эти средства не предназначены для реинвестирования или выплаты с них процентов, объявило Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA).

Ведомство обнародовало правила, которым должны следовать компании, желающие получить финтех-лицензию и пользоваться ее преимуществами для управления крупными суммами, принадлежащими их клиентам.

Как сообщает Anycoin , вместе с заявкой на выдачу лицензии компании должны предоставить пакет документов: описать свою деятельность, ее географию и целевую аудиторию, раскрыть данные об офисах, сотрудниках, акционерах, владеющих свыше 5% капитала, и членах совета директоров, включая сведения об их образовании, адресе места проживания, судимостях, отзывах с других мест работы и т. п.