В рамках сервиса «Тинькофф Инвестиции» запускается продукт «Тинькофф Коллекции» — тематические портфели ценных бумаг ( акций и облигаций ). Как сообщили в Тинькофф Банке, «Тинькофф Коллекции» станут доступны всем пользователям «Тинькофф Инвестиций» в мобильном приложении и на сайте Tinkoff.ru в ближайшие дни, и это будет первое подобное предложение на российском брокерском рынке. «Теперь пользователи «Тинькофф Инвестиций» смогут буквально в один клик покупать составленные по темам портфели через брокерские и индивидуальные счета ( ИИС )», — поясняется в релизе.

«Тинькофф Коллекции» состоят из фиксированного набора бумаг. Этим они отличаются от робоэдвайзера «Тинькофф Инвестиций», который также формирует инвестиционные портфели, но максимально диверсифицирует их по отраслям и компаниям, указывают в банке.

В «Тинькофф Коллекциях» представлено 26 подборок ценных бумаг по различным темам: «Технологии будущего», «Антисанкции», «18+», «Лекарства от всех болезней», «Полететь на Марс» и др. Одна коллекция будет содержать до десяти акций или облигаций. Ее стоимость будет варьироваться от 10 тыс. до 80 тыс. рублей. Список тематических подборок будет регулярно обновляться и пополняться новыми предложениями.

Пользователи «Тинькофф Инвестиций» смогут отследить историческую доходность каждого тематического портфеля (например, за три года) и сравнить ее с соответствующим биржевым индексом (например, Московской биржи). В параметрах инвестпортфеля можно оценить показатели риска: максимальную просадку стоимости, потенциал роста и худший сценарий развития событий на рынке, соотношение с биржевым индексом и изменчивость стоимости бумаг, а также ожидаемую дивидендную доходность. Также по портфелям будет доступна шкала с обобщенной оценкой риска: низкий, средний, высокий.



«Люди без специальных знаний о бирже предпочитают инвестировать в бизнес, которому доверяют, например в рынки, связанные с технологиями или защитой окружающей среды. Преимущество такого подхода состоит в том, что инвестор будет получать прибыль в целом от коллекции: если одна из компаний не покажет ожидаемого результата, доходность портфеля будут поддерживать остальные бумаги», — комментирует вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка Александр Емешев.