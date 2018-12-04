Деятельность единого института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» является эффективной. Такое мнение высказал аудитор Счетной палаты Андрей Перчян в ходе круглого стола в Совета Федерации на тему «Развитие системы жилищного ипотечного кредитования в РФ».

«Эффективность «ДОМ.РФ» выросла, в организации произошли заметные изменения, организация стала прибыльной», — сказал он.

В рамках развития ипотечного бизнеса в состав «ДОМ.РФ» вошла кредитная организация — банк «Российский Капитал», в свою очередь отметил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Сергей Платонов. «Теперь это полноценный институт развития, имеющий как банковскую, так и небанковскую составляющую. Это позволит диверсифицировать риски и подходы к программам ипотечного кредитования», — подчеркнул Платонов.

Среди основных задач госкомпании аудитор назвал использование инструментов господдержки для повышения доступности жилья для различных категорий граждан. «По нашему мнению, расширения доступности ипотеки и господдержки граждан, которые оказываются в сложной финансовой ситуации, — должна оставаться в поле зрения государства», — заключил представитель контрольного органа.