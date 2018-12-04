Суд по интеллектуальным правам (СИП) в России разместил первые трансакции об изменении состава правообладателей в блокчейн-сети IPChain (Национального координационного центра обработки трансакций с правами и объектами интеллектуальной собственности), сообщили в пресс-службе Ассоциации IPChain.

Таким образом, суд апробировал новую технологию взаимодействия с участниками рынка, предусмотренную программой «Цифровая экономика Российской Федерации», сообщает ТАСС .

По словам президента Ассоциации IPChain Андрея Кричевского, мгновенное, прозрачное и эффективное взаимодействие участников рынка и государства без каких-либо финансовых и временных издержек - безусловный прорыв. При этом важно знать, когда возникают или завершаются споры в отношении объектов интеллектуальной собственности, теперь такие сведения становятся доступны онлайн с помощью блокчейн-сети.

Председатель СИП Людмила Новоселова надеется, что с дальнейшим технологическим развитием судебной системы через пять лет станет возможным и онлайн-урегулирование споров.