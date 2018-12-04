Около 400 тыс. человек по всей России приняли участие в «Бизнес классе» — бесплатной федеральной программе от Сбербанка и Google для представителей микро- и малого предпринимательства, рассчитанной как на начинающих бизнесменов, так и на более опытных предпринимателей.

Согласно исследованию IPSOS, 93% обученных в «Бизнес классе» довольны результатами обучения, 52% предпринимателей улучшили свои бизнес-показатели (рост прибыли, выручки, количества клиентов), а каждый десятый из начинающих предпринимателей уже открыл собственное дело. Обороты компаний тех предпринимателей, которые прошли обучение в «Бизнес классе», на 20% выше, 7% «новичков» устроились на новую работу или получили повышение благодаря обучению в программе, говорится в сообщении Сбербанка.

При этом 75% выпускников отметили, что «Бизнес класс» помог почувствовать себя увереннее в своих предпринимательских навыках.

Самое большое количество участников — из Москвы, Республики Татарстан, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

По завершении программы каждый выпускник программы, успешно прошедший итоговое тестирование, получает электронный сертификат. Регистрация на сайте проекта «Бизнес класс» открыта для всех желающих.