Банк России не будет принуждать участников финансового рынка сообщать о крупных валютных сделках, но такие рекомендации могут быть даны. Об этом заявил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Как сообщило агентство Reuters, регулятор обсуждал с крупнейшими игроками, работающими на валютном рынке, создание «канала коммуникации». ЦБ хотел бы узнавать о крупных клиентских поручениях, которые могут существенно повлиять на курс рубля. Сейчас сделки между банком и его клиентом обычно не разглашаются.

Банк России уже может следить за всеми торгами на Московской бирже, фиксировать нестандартные сделки и проводить расследования, отметил Швецов. Но регулятор хотел бы иметь возможность действовать более оперативно.

«Мы мониторим, но мы же видим сделки, а не причины этих сделок. Если мы предупреждены о том, есть такая активность с такими-то экономическими источниками этой активности, то вопросов нет. Если же источники этой активности непонятны, мы вынуждены их выяснять и отвлекать свое время и время участников», — пояснил Швецов в кулуарах XIV Международного РЕПО-форума.