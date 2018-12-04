В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Московского региона, которым инкриминируется незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершенная организованной группой (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства.

В период с января 2012 года по сентябрь 2015 года они через расчетные счета фиктивных и подконтрольных коммерческих организаций, открытые в банке «Адмиралтейский» (лицензия отозвана 11 сентября 2015 года), обналичили более 7 млрд рублей. Их незаконный доход в виде комиссии составил более 250 млн рублей.

Кроме того, злоумышленники вместе с неустановленными лицами представили в КБ «Адмиралтейский» заведомо ложные и недостоверные сведения, на основании которых получили кредит в 150 млн рублей. Впоследствии денежные средства финансового учреждения были похищены.



После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников преступления продолжается.

