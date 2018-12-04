Эксперты государственно-правового управления президента (ГПУ, проводит правовую экспертизу) дали отрицательное заключение на подготовленные Минфином поправки к закону об ОСАГО, пишут «Ведомости».

Минфин предлагал ввести несколько типов полисов с разными лимитами выплат. В дополнение к нынешним 400 тыс. рублей за вред имуществу и 500 тыс. рублей — жизни и здоровью поправки вводили полисы с максимальной выплатой 1 млн и 2 млн рублей. Оформить такой полис можно будет с согласия страховщика, гласили поправки. Это и не понравилось юристам.

Замечаний от ГПУ поступило очень много, но основная часть пришлась на идею о разных лимитах выплат, рассказал изданию замминистра финансов Алексей Моисеев. Если закон позволяет страховщику и автовладельцу не заключать какой-то договор (например, с повышенным лимитом), то считать его публичным нельзя, а обязательный договор должен быть публичным, пересказывает суть замечаний замминистра.

Минфин работает над устранением замечаний, говорит Моисеев, но если найти компромисс с ГПУ не удастся, то поправками придется пожертвовать: «Если это будет сдерживающим фактором реформы тарифов, будем отказываться».

Напомним, 30 ноября совет директоров Банка России утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии. В ближайшее время документ будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции.

Разработанные меры направлены на повышение доступности полисов ОСАГО и переход к системе, где каждый водитель платит сам за себя, а тариф является справедливым и индивидуальным для каждого автолюбителя. Предусматривается расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа на 20% вниз и 20% вверх.

Указание вводит более гибкую систему коэффициента «возраст-стаж» (КВС) с более детальной градацией ступеней (58 вместо действующих четырех). Так, для опытных водителей старшего возраста КВС будет снижен, а для молодых и неопытных — повышен. Таким образом, для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа коэффициент будет равен 1,87, для наименее рискованного сочетания коэффициент будет фактически в два раза меньше — 0,93, что создаст льготные условия для лиц пенсионного возраста.