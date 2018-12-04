Полицейские задержали в Москве трех человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, ущерб от которой составил 45 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы главка столичной полиции Юрий Титов.

«В Москве пресечен факт незаконной банковской деятельности, которая велась в период с 2017 по 2018 год. Участники преступной группы, используя расчетные счета подконтрольных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, совершали финансовые операции, связанные с осуществлением переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, без соответствующей лицензии и в нарушение действующего законодательства», — сказал Титов.

«По подозрению в данном преступлении задержаны трое граждан. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении еще одного — подписка о невыезде», — отметил представитель полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Проведены обыски в офисных помещениях подозреваемых, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.