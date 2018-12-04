Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговоры 17 участникам группировки, похищавшей деньги с банковских карт граждан с помощью скиммингового оборудования. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенной пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что двое злоумышленников, которые выступали организаторами группировки и чьи дела были рассмотрены в особом порядке, «действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения вступили между собой в преступный сговор на создание организованной группы и создали такую группу в целях совершения краж, то есть тайных хищений денежных средств, находящихся в банковских терминалах коммерческих банков, с помощью нештатного (скиммингового) оборудования, позволяющего получать информацию, записанную на магнитную полосу банковских карт, и фиксировать набранные на ПИН-клавиатуре банковских терминалов пароли доступа (ПИН-коды) к счетам банковских карт через банковские терминалы». Позже они привлекли остальных участников.

По данному уголовному делу ущерб, нанесенный Сбербанку , составил 6,3 млн рублей. Всего в период с 2012 по 2013 год были похищены денежные средства у 116 клиентов ВТБ 24 и Сбербанка на общую сумму почти 12,9 млн рублей. Ущерб ВТБ 24 был возмещен в рамках других уголовных дел.

Из 17 участников 15 получили реальные сроки от пяти до 15 лет лишения свободы.