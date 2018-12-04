В Перми состоялся суд над 13 гражданами, обвиняемыми в организации преступного сообщества (трое фигурантов) и участии в нем (десять человек) и осуществлении в его составе незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД.

Установлено, что в период с января 2014 года по декабрь 2015-го обвиняемые осуществляли на территории Пермского края незаконную банковскую деятельность с использованием ряда подконтрольных организаций-однодневок, создавая условия для вывода субъектами экономической деятельности оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов и извлекая из этого материальную выгоду. Размер незаконного дохода превысил 30 млн рублей.



Все 13 подсудимых признаны виновными. Ленинский районный суд Перми дал организаторам преступного сообщества от 9,5 до 10,5 года колонии строго режима и присудил штрафы в размере от 700 тыс. до 800 тыс. рублей. Восемь мужчин в зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности осуждены на сроки от пяти лет до пяти лет и десяти месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще две соучастницы получили по 4,5 года условно.