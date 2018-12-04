Росимущество по итогам прошлого года потратило на хранение конфискованного имущества больше, чем получило от его продажи. Об этом в заключении по итогам проверки эффективности реализации конфиската пишет Счетная палата. Выводы аудиторов есть в распоряжении РБК.



«Отдельной проблемой являются значительные расходы на хранение имущества, превышающие доходы от его реализации. В 2017 году расходы за хранение составили 222 миллиона рублей, а доходы от реализации — 180 миллионов рублей, за первое полугодие 2018 года — 62 миллиона и 64 миллиона рублей соответственно», — оценили в ведомстве.

Эффективно распоряжаться конфискатом Росимущество не может «из-за недостаточного нормативного регулирования», объясняют аудиторы: основные документы в этой сфере потеряли актуальность еще десять лет назад.

СП обращает внимание на ненадлежащее ведение учета конфиската. Достоверность в оценках конфискованного имущества тоже вызывает сомнения у аудиторов, например в Новосибирске стоимость шести наручных часов известных брендов сначала оценили в 136 тыс. рублей, а по результатам повторно проведенной оценки — в 1,3 млн рублей.

Самые большие риски возникают при уничтожении или утилизации конфиската, объясняет Счетная палата. «На уничтожение, переработку направляется 99% всего имущества. Однако нормативно эти понятия не определены, не установлены требования к их проведению и оформлению результатов. В итоге обязательное уничтожение контрафактных товаров легкой промышленности в ряде случаев заменяется переработкой», — заявил аудитор Максим Рохмистров. Из-за того что этот процесс не контролируется (в частности, не ведется фото- и видеосъемка), конфискованное имущество может начать использоваться вновь.



В то же время на продажу чиновники направляют менее 1% конфискованного имущества. Предпродажная подготовка проводится «необоснованно» долго (до восьми месяцев), а торги в электронной форме проходят не во всех регионах, отмечает Счетная палата. Аудиторы также заявили о демпинге на торгах по закупкам услуг по хранению, реализации и уничтожению конфиската.

Счетная палата отправила отчет о проверке в ФСБ и Генпрокуратуру, а также в Госдуму и Совет Федерации. Представления направлены в Росимущество и его нескольким территориальным управлениям — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Камчатском и Приморском краях, в Сахалинской и Новосибирской областях.