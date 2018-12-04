Вчера, 3 декабря сложность сети биткоина снизилась на 15,13% — это крупнейшее падение за последние семь лет, в ноябре 2011 г. этот показатель сократился на 18%.

На сложность майнинга, среди прочего, влияет хешрейт сети, то есть суммарная вычислительная мощность майнингового оборудования, задействованного в процессе добычи криптовалюты, сообщает РБК .

Снижение стоимости криптовалюты в течение 2018 г. и резкое падение цены Bitcoin осенью на 43% вынудили многих предпринимателей отключить устройства для добычи цифровых денег, так как они начали работать в убыток. Теперь доходность оборудования выросла, потому что на нее влияет только два показателя: вознаграждение за блок и сложность сети. Первый изменится в мае 2020 г., второй — раз в две недели.