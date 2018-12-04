Сеть vertcoin подверглась неоднократным атакам 51%, сообщил инженер по безопасности криптовалютной биржи Coinbase Марк Несбитт. По оценкам специалистов, ущерб от атак может составить до 100 тыс. долларов.

С 12 октября за четыре серии инцидентов было проведено 22 глубоких реорганизации сети, 15 из которых включали двойные расходования VTC. Как считает Несбитт, это демонстрирует неэффективность увеличения количества подтверждений как метода противодействия подобным атакам на сеть, сообщает Anycoin .

Алгоритм интеллектуального анализа vertcoin намеренно ориентирован, чтобы сделать ASIC-майнеры и аналогичные устройства максимально неэффективными для сети. Предполагается, что добыча блоков будет вестись исключительно на общедоступных видеокартах (GPU-майнингом).