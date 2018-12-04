Saxo Bank опубликовал очередные «Шокирующие предсказания» — на 2019 год. Исследования такого формата публикуются уже больше десяти лет: это не официальные рыночные прогнозы Saxo, а описание в основном маловероятных, но недооцененных событий, из-за которых (в случае их реализации) финансовые рынки может накрыть весьма мощной «ударной волной», поясняет пресс-служба банка, приводя резюме исследования.

Общая тема последнего выпуска — «всему есть предел». «В 2019 году мы все-таки заметим, что та дорога, по которой мы несемся, нагромождая все больше новых долгов, скоро закончится, и наконец-то сделаем крутой поворот и начнем исправлять свои ошибки», — не исключают в Saxo.

«Шокирующие предсказания» на 2019 год

1. ЕС объявит о «долговом юбилее».

Из-за итальянской «болезни», перекидывающейся на европейские банки, Евросоюз начинает клониться к новому экономическому спаду. Когда «болезнь», несмотря на меры Европейского ЦБ, распространяется на Францию, политики начинают понимать, что ЕС стоит на краю бездны. Экономический и валютный союз расширяет полномочия ЕЦБ на монетизацию (меры по покрытию дефицитов денежными средствами. — Прим. Банки.ру) долгов всех уровней, превышающих 50% ВВП, а остальные гарантирует при помощи еврооблигаций. Страны принимают новое налогово-бюджетное правило, разрешающее распределять первые 3% ВВП в дефиците бюджета и предполагающее периодическую проверку всего выходящего за эти рамки Европейской комиссией.

2. Apple «обеспечит финансирование» компании Tesla по 520 долларов США за акцию.

Компания Apple понимает, что если она хочет углубить воздействие на жизнь своих пользователей, то следующим рубежом для нее станут автомобили. Apple начинает давить на Tesla, которой нужно «больше финансовой мощи», и приобретает компанию по цене 520 долларов за акцию, на 40% выше номинала.

3. Трамп скажет Пауэллу: «Вы уволены!»

В декабре 2018 года глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл при незначительном перевесе голосов поддержит повышение процентной ставки. Американская экономика и котировки американских акций начинают падение. Разгневанный президент США Дональд Трамп увольняет Пауэлла и назначает на его место Нила Кашкари, президента Федерального резервного банка Миннеаполиса. Тот был самым последовательным сторонником снижения процентной ставки в ФРС. Кашкари вскоре заслуживает прозвище Великий Потакатель, занимаясь подготовкой Трампа к выборам на второй срок в 2020 году: он обещает открыть кредитную линию на 5 трлн долларов для приобретения выпущенных министром финансов Стивеном Мнучином новых бессрочных бескупонных облигаций, которые планирует направить на финансирование инфраструктурных проектов Трампа и на то, чтобы позволить номинальному ВВП США наверстать упущенное во время финансового кризиса 2007—2008 годов.

4. Политика премьер-министра Корбина приведет к паритету в паре фунт/доллар.

Благодаря обещанию провести всесторонние прогрессивные реформы и организовать второй референдум по Brexit лейбористы в Великобритании одерживают победу. Премьер-министром становится Джереми Корбин. Он реализует стратегию по ликвидации разительного неравенства в британском обществе и, в частности, вводит первый в истории страны прогрессивный налог на недвижимость, направленный на выкачивание средств из состоятельных граждан, а также требует от Банка Англии поддержки финансирования безусловного базового дохода. Иностранные граждане, проживающие в Великобритании, начинают искать более надежного убежища и прихватывают свои огромные капиталы. Курс британской валюты выходит из зоны в районе 1,3 доллара и падает до паритета с долларом: за 1 доллар впервые в истории начинают давать 1 фунт стерлингов.

5. Кризис корпоративного кредитования затянет Netflix в «водоворот», устроенный General Electric.

2019-й оказывается годом «эффекта домино» на американском рынке корпоративных облигаций. Компания General Electric продолжает терять доверие на кредитных рынках, взвинчивая плату за невозврат кредита, а инвесторы паникуют по поводу продлеваемых на грядущие годы обязательств GE на 100 млрд долларов. Это ударяет по компании Netflix, инвесторов которой охватывает беспокойство по поводу ее ужасающего соотношения собственных и заемных средств. Отрицательная цепная реакция на рынке корпоративных облигаций приводит к существенной неопределенности по поводу высокодоходных облигаций и «черному вторнику» для биржевых инвестиционных фондов. Эти проблемы становятся первым предупредительным выстрелом для пассивных инвестиционных инструментов, указывающим на их отрицательное воздействие на рынки в период потрясений.

6. Австралия запустит собственную программу освобождения от проблемных активов после национализации «большой четверки» банков.

В 2019 году приходит конец австралийским излишествам в сфере недвижимости, и ее постигает настоящая катастрофа, вызванная главным образом резким падением темпов роста кредитования. После работы Королевской комиссии от банков остается лишь замороженный кредитный бизнес и переоцененные бухгалтерские книги по учету основного капитала с избыточной задолженностью и с ипотечным покрытием, а сами банки вынуждены еще больше «закрутить гайки» в сфере кредитования. Австралия впервые за 27 лет вступает в полосу экономического спада, поскольку резкое падение цен на недвижимость подрывает финансовое положение домохозяйств и потребительские расходы. Резкое увеличение безнадежных долгов уменьшает маржи и сокращает прибыли. Потери банков настолько велики, что они не могут покрыть их самостоятельно и им может потребоваться финансовая помощь от Резервного банка Австралии — возможно, с рекапитализацией и секьюритизацией ипотеки на баланс РБА.

7. В Германии начнется экономический спад.

Германия, которая на протяжении десятилетий была в числе мировых лидеров, испытывает трудности в освоении новейших технологий. В результате спада продаж автомобилей годовой темп роста оказывается ниже, чем тот, что фиксировался начиная с 2000-х годов. Германия лишь начинает переход на электромобили, отставая на многие годы, а ужесточение американских пошлин не улучшит положения немецкого экспорта. В 2019 году достигнут пика антиглобалистские настроения и основной акцент будет делаться на расходах, внутренних рынках и производстве. Уже в III квартале 2019 года начинается экономический спад в стране.

8. Солнечная вспышка класса Х вызовет хаос и приведет к убыткам на 2 трлн долларов США.

В 2019 году запускается 25-й цикл солнечной активности, и на Западное полушарие Земли обрушивается солнечная буря, уничтожая большинство оказавшихся в ее зоне спутников и приводя к невероятному хаосу в зависимой от GPS транспортной сфере и электрической инфраструктуре. Ущерб составит примерно 2 трлн долларов.

9. Из-за распространения паники по поводу климатических изменений будет введен всемирный транспортный налог (GTT).

Это налог на авиационные билеты и на тоннаж судов, ставка которого увязывается с объемами выбросов углерода. Из-за нового налога начинается рост цен на авиабилеты и на морские грузоперевозки, что, в свою очередь, приводит к повышению общего уровня цен. Курс акций и облигаций туристических, авиационных и судоходных компаний резко падает на фоне повышения неопределенности.

10. МВФ и Всемирный банк объявят о намерении прекратить измерение ВВП и сосредоточиться на производительности.



На весеннем заседании руководства Международного валютного фонда и Всемирного банка их главные экономисты неожиданно объявляют о намерении прекратить измерение ВВП, который «не отражает реального воздействия на экономику низкозатратных высокотехнологичных услуг и экологических проблем». На первый план выходит производительность (в самом простом определении — количество продукции, произведенной за один час работы), которую можно считать наиболее существенным фактором, определяющим уровень жизни во временной динамике. Это решение также символизирует отход от системы доминирования центральных банков, связанный со снижением производительности по всему миру после мирового финансового кризиса.