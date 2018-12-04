Обеспокоенность мира глобальным изменением климата в 2019 году обернется введением всемирного транспортного налога, который распространится на авиационные билеты и тоннаж судов, говорится в «шокирующих» прогнозах Saxo Bank.

«Мир переживает еще один год погодных катаклизмов: в частности, лето в Европе вновь оказывается очень жарким, — что вызывает панические настроения в столицах самых разных стран. Международная авиация и судоходство, пользующиеся весьма существенными налоговыми привилегиями, становятся (в 2019 году. — Прим. ред.) целью нового всемирного транспортного налога, представляющего собой всемирный налог на авиационные билеты и на тоннаж судов, ставка которого увязывается с объемами выбросов углерода», — прогнозируют в Saxo Bank.

Эта ставка, как ожидают авторы прогноза, будет равняться 50 долларам за тонну выбросов CO₂, что в два раза превышает ранее предлагавшийся уровень и еще больше — средний показатель 2018 года (15 евро за тонну) для европейской Системы торговли квотами на выбросы.

Новый налог спровоцирует рост цен на авиабилеты и на морские грузоперевозки, что, в свою очередь, приведет к повышению общего уровня цен. С налогом согласятся даже Китай и США, ранее резко выступавшие против, ожидают в Saxo.

Saxo Bank ежегодно публикует «шокирующие предсказания» на будущий год. Они касаются в основном маловероятных, но недооцененных событий, из-за которых финансовые рынки может накрыть мощной «ударной волной». Включение в список означает, что сам Saxo Bank считает их вероятность не менее 10%.