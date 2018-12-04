Платформа Ассоциации банков России по обмену данными о киберугрозах готова к коммерческой эксплуатации, сообщил президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.



«На сегодняшний день к платформе подключилось более 30 участников, крупные кредитные организации и не только. Эти кредитные организации объединяют порядка 50% активов банковской системы. Информацию о киберугрозах направляют семь авторитетных источников, в том числе ФинЦЕРТ Банка России и сотовые операторы. Платформа готова к переходу в режим промышленной эксплуатации Мы разработали несколько пакетов использования платформы. Для членов ассоциации подключение к платформе будет бесплатным», — рассказал он.

Директор компании BI.ZONE Дмитрий Самарцев сообщил, что плата за подключение для нечленов Ассоциации банков России составит 200 тысяч рублей.

«Для нечленов ассоциации и некредитных организаций подключение это 200 тысяч рублей, разовый платеж. Базовый пакет бесплатен. Для тех, кто хочет пользоваться расширенным пакетом, это 1,5 миллиона рублей в год, включая все налоги. Те, кто готовы грузить данные высокого качества платформу, они партнеры и получают значительную часть функционала бесплатно, потому что приносят пользу», — сказал Самарцев.