Пенсионный фонд России (ПФР) разослал по региональным отделениям циркулярные письма о мерах по ограничению приема заявлений через курьеров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Именно с массовым использованием этого канала в нынешнем году связывают риски фальсификации как по неправомерному переводу граждан между страховщиками, так и по ограничению правомерного перевода.

По данным издания, ПФР должен был поправить административный регламент по переводу пенсионных накоплений граждан. Поручение об этом было дано зампредом правительства, курирующим его социальный блок, Татьяной Голиковой. Срок для урегулирования проблемы стоял 1 декабря. Минтруд передал в ПФР полномочия по административному регламенту, однако тот их еще не принял, указывает один из источников газеты. «По внедрению регламента — целая процедура: его нужно регистрировать в Минюсте, не исключено, что он должен согласовываться с Минэкономики», — добавляет другой собеседник. Поэтому было решено сделать циркулярное письмо, говорят источники.

«Согласно этому циркулярному письму, произойдет ограничение приема отделениями ПФР заявлений, поданных курьером, — говорит один из источников издания, знакомый с его содержанием. — Сотрудникам Пенсионного фонда России нужно будет установить, что курьера отправлял именно гражданин, застрахованное лицо». По его словам, основные проблемы переходной кампании обнажаются именно в последний месяц: массово сдаются заявления, которые копились в фондах, а также подаются так называемые защитные заявления, которые не позволяют гражданам сменить страховщика, перебивая старое, поданное с договором.

Именно поэтому декабрь бывает самым активным месяцем переходной кампании по поданным в ПФР заявлениям. «Если циркулярное письмо составлено грамотно, то количество неправомерных действий со стороны участников рынка должно сократиться», — утверждает источник издания.



Однако отсутствие сроков и степени ответственности ставит под вопрос исполнение этих требований, отмечают эксперты.