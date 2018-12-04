Канцлер Германии Ангела Меркель заняла первое место в рейтинге самых влиятельных женщин мира, составленном американским журналом Forbes. Глава Банка России Эльвира Набиуллина оказалась на 49-м месте рейтинга Forbes, сразу за ней следует американская певица Бейонсе.Об этом сообщается во вторник в электронной версии журнала.

Всего в рейтинге журнала представлено сто имен.

Меркель занимает первую строчку рейтинга в восьмой раз подряд, всего германский канцлер удостаивалась этого звания 13 раз. Второе место досталось британскому премьер-министру Терезе Мэй, третью строчку заняла директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Президент автомобильной корпорации General Motors Мэри Барра оказалась на четвертом месте. Пятерку самых влиятельных женщин замыкает глава американской финансовой корпорации Fidelity Investments Абигейл Джонсон.