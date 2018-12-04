Банк «Хоум кредит» запустил Хоум-бота — виртуального помощника, который будет отвечать клиентам в чате на сайте банка и в сервисе «Мой кредит». Он анализирует текст вопроса и, в зависимости от результата, отвечает на вопрос или уточняет детали. Если ситуация сложная, бот «вызывает» специалиста банка.

Хоум-бот работает в режиме консультанта и способен рассказать о задолженностях, платежах, операциях по кредитным продуктам; уточнить реквизиты и контакты банка; рассказать, как получить справку и копию кредитного договора; дать ссылку для обновления персональных данных, если они изменились; предоставить общую информацию по вопросам о кредитной истории; объяснить, как открыть или получить продукты банка; рассказать об оплате услуг; дать общую информацию о страховании и комиссионных продуктах; рассказать об интернет-банке и приложении «Мой кредит», говорится в сообщении кредитной организации.