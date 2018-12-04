Первая книга о фондовой бирже под названием Confusion of Confusions, написанная в 1688 году на испанском языке, выставлена на онлайн-аукционе Sotheby's. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg, отметившее, что, по оценкам экспертов, она может быть продана за 200—300 тыс. долларов. Стартовая цена — 190 тыс. долларов.

Книгу написал коммерсант, поэт и меценат Джозеф де ла Вега (1650—1692) в качестве пособия для работы на фондовой бирже Амстердама. Перебравшийся из Испании в Нидерланды автор рассказал об основных биржевых механизмах, а также дал ряд советов участникам торгов. Вега попытался развеять определенные сомнения касательно биржевой торговли.

Согласно данным аукционного дома, в мире осталось не более десяти экземпляров этой книги. В последний раз один из них продали на аукционе Sotheby's в Лондоне более 30 лет назад за 16,5 тыс. фунтов, что тогда соответствовало 29 тыс. долларов.

Книга длительное время оставалась практически никому не известной. Лишь в конце XIX века ряд экономистов из Германии и Нидерландов обратили внимание на это издание. На английский язык Confusion of Confusions перевели только в 1959 году.