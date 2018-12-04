Системы видеоаналитики, включая распознавание лиц, войдут в число обязательных решений стандарта «Умного города». Об этом заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис заявил журналистам в рамках Всероссийского научно-практического форума «Цифровизация-2018».

«Мировой опыт показывает, что распознавание лиц онлайн позволяет существенно повысить безопасность городов, помочь в поиске пропавших людей — причем не только преступников, но и, например, потерявшихся детей», — отметил Чибис.

Кроме того, он подчеркнул, что эта система способна анализировать состояние дорог и зданий, а также обнаруживать аварии на коммунальных объектах.

Чибис добавил, что в проект войдут мероприятия по обеспечению общественной и экологической безопасности, повышению эффективности диспетчерского контроля коммунальной инфраструктуры, внедрению онлайн-инструментов вовлечения россиян наподобие «Активный гражданин».