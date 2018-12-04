Министерство обороны России продемонстрирует 6 декабря 2018 года новый армейский банкомат на шасси автомобиля «КамАЗ», который позволит военнослужащим снимать деньги в полевых условиях, сообщили РИА Новости в военном ведомстве.

«6 декабря на полигоне «Алабино» в Московской области состоится демонстрация нового комплекса мобильного военно-полевого банкомата, который смонтирован на шасси автомобиля «КамАЗ». Данный комплекс предназначен для использования в военно-полевых лагерях, в ходе учений и полевых выходов, в местах, где нет банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В Минобороны пояснили, что комплекс состоит из устройства для выдачи наличных (его экран выведен наружу кузова), мобильного офиса с кассовой зоной, а также станции спутниковой связи и радиостанции. Броня «КамАЗа» обеспечивает сохранность денег в критических ситуациях.