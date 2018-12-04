Успешное размещение еврооблигаций РФ, номинированных в евро, подтвердило интерес и доверие иностранных инвесторов к российским долговым бумагам, говорится в материалах на сайте Минфина России.



«Результаты сделки свидетельствуют, что, не взирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики», — отмечается в сообщении.



Осуществление этой сделки, по мнению Минфина, позволило решить ряд важных задач: присутствие РФ в качестве эмитента на международном рынке капитала, создание устойчивого ориентира по стоимости российского риска в евро, расширение базы держателей государственных ценных бумаг РФ и диверсификация валютного долгового портфеля России.

По данным ведомства, объем размещения новых еврооблигаций с погашением через семь лет («Россия-2025») составил 1 млрд евро по номиналу. Цена размещения составила 99,221% от номинала, ставка купонного дохода размещаемых бумаг — 2,875% годовых, доходность к погашению — 3% годовых.

Большая часть удовлетворенных заявок (55%) пришлась на инвесторов из Великобритании, 24% выпуска было размещено среди отечественных инвесторов. «По результатам размещения сложилась следующая структура выпуска по типам инвесторов: банки — 64%, фонды и управляющие компании — 27%, страховые компании, пенсионные фонды и прочие инвесторы — 9%», — говорится в материалах ведомства.