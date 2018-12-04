Минфин России проведет 5 декабря 2018 года аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) в общем объеме 25 млрд рублей по номинальной стоимости, следует из сообщения на сайте ведомства.



Так, Минфин планирует разместить ОФЗ выпуска № 26224RMFS с погашением 23 мая 2029 года на 15 млрд рублей и ОФЗ выпуска № 26223RMFS с погашением 28 февраля 2024 года на 10 млрд рублей.