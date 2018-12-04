Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что его страна имеет право экспортировать золото, несмотря на санкции со стороны США. Соответствующее заявлении он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, трансляция которой велась государственным телевидением.

«Венесуэла и Турция имеют суверенные и открытые экономики, и золото является их частью. Мы продолжим торговать и продавать золото, и никто нам не помешает. То, что производит Венесуэла, она имеет право продавать в мире», — подчеркнул Мадуро.

Президент Венесуэлы также отметил, что его страна готова к турецким инвестициям «в нефтяной, перерабатывающей, нефтехимической, горнодобывающей и туристической областях».

Ранее президент Турции заявил, что Анкара готова оказать экономическую помощь Каракасу.