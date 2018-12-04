На 17.30 по мск по данным СoinМarketСap, курс биткоина продолжает снижаться. За 24 часа он упал еще на 0,41% и составил 3,999 тыс. долларов при рыночной капитализации 69,6 млрд долларов.

Вторая криптовалюта ripple за сутки подешевела на 1,19%. Ее курс составляет 0,355 доллара. Капитализация ripple - 14,3 млрд долларов.

Ethereum, находясь на третьем месте по капитализации (11,5 млрд долларов), упал в цене на 1,59% за 24 часа. Курс криптовалюты - 111,3 доллара.

Stellar подешевел на 1,8% за сутки и его курс на данный момент - 0,151 доллара. Капитализация stellar - 2,9 млрд долларов.

Курс bitcoin cash снизился за прошедшие сутки на 7,35% до 153,9 доллара. Теперь его капитализация - 2,6 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 129,1 млрд долларов.