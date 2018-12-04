Производитель аппаратных кошельков Trezor объявил о начале нативной поддержки криптовалют еthereum и еthereum сlassic, а также токенов стандарта ERC-20 в интерфейсе бета-версии ПО Trezor Wallet.

Пользователям необходимо выбрать еthereum или еthereum сlassic во вкладке активов в верхнем левом углу интерфейса и кликнуть на «Go to Trezor Ethereum Walle». После этого появятся данные об остатке на счету и его эквивалент в выбранной фиатной валюте, сообщает ForkLog .

Что касается расширений MyEtherWallet, MyCrypto и MetaMask, то все они буду по-прежнему доступны и в обозримом будущем отключаться не будут.

Также сообщается о добавлении нового партнера в раздел обмена криптовалют – им стала платформа Coinswitch.