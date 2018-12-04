Начиная с ноября 2018 года американская криптовалютная биржа Coinbase предоставляет своим клиентам возможность связать счета в PayPal и на Coinbase и, в зависимости от страны проживания, либо выводить фиат на PayPal, либо продавать криптовалюту с выводом актива на PayPal, сообщает криптобиржа.

Вывод средств через PayPal уже доступен некоторым пользователям в США, ЕС, Великобритании и Канаде в долларах США, евро и британских фунтах.

Как поясняет Ttrcoin , прежде чем начать пользоваться услугой, пользователь должен пройти все необходимые этапы верификации и получить электронное письмо с подтверждением.О возможности осуществления депозитов с помощью PayPal в настоящее время компания ничего не сообщает.