Хакеры взломали их сеть сервиса для обмена знаниями Quora и похитили персональные данные около 100 млн пользователей, сообщила администрация сервиса.

Мошенники получили доступ к именам и адресам электронных ящиков пользователей, а также данные профилей привязанных к Quora соцсетей; непубличный контент, включая личные сообщения; публичные действия, включая вопросы и ответы, опросы и комментарии. Также они могли получить не только имена, но и зашифрованные пароли. При этом в компании отметили, что не собирают такую информацию, как номера банковских карт, сообщает VC.ru .

Команда Quora обнаружила несанкционированный доступ к своим системам 30 ноября 2018 года и сразу же начала внутреннее расследование. Компания также сообщила об инциденте в правоохранительные органы. Кто стоит за атакой, в Quora не знают.