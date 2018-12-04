Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) впервые рассказала о деталях смены ключей шифрования для расширения, защищающего интернет-адреса от хакерских атак. Замена ключей проводилась первый раз в истории 11 октября. Незадолго до этой даты ICANN предупредила — в работе мировой Сети могут возникнуть проблемы , если не все интернет-провайдеры проведут обновления.

Замена прошла без каких-либо серьезных сбоев, сообщила глава по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии ICANN Александра Куликова, выступая на третьем Восточноевропейском DNS-форуме во вторник, 4 декабря. «Все состоялось довольно благополучно с учетом ранее ожидаемых сбоев, и нам не очень понятно почему», — призналась она.

11 октября состоялась смена криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен Интернета (DNS). Такие ключи появились в 2010 году по инициативе ICANN. Они применяются в расширении DNS Security (DNSSEC) и необходимы для проверки подлинности ответов, что исключает возможность перехвата запроса, отправленного компьютером пользователей, злоумышленниками. Новый ключ должны были установить себе те, кто управляет распознавателями с функцией проверки подлинности, например интернет-провайдеры, администраторы сетей, разработчики программного обеспечения для распознавателей DNS, системные интеграторы и т.п.

ICANN взяла на себя обязательство, что будет менять криптографические ключи при необходимости или по истечении пяти лет работы. Однако первую в истории смену ключей несколько раз откладывали из-за низкой готовности интернет-провайдеров. В августе 2018 года ICANN предупредила, что небольшой процент интернет-пользователей испытает сложности при разрешении доменных имен (то есть при преобразовании имени ресурса в числовой IP-адрес), которые компьютеры используют для соединения друг с другом. Из-за таких сложностей часть пользователей не сможет открыть указанный ими в адресной строке браузера сайт.