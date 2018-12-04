Госдума проголосовала во втором чтении за норму, согласно которой информация о курсах иностранных валют к рублю и кросс-курсах валют может размещаться только внутри уполномоченных банков, а не на улице.

Поправка содержится в принятом во втором чтении законопроекте о совершении резидентами валютных операций, связанных с договорами РЕПО.

В соответствии с новой редакцией закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и с учетом принятой поправки «Центральный банк Российской Федерации устанавливает для кредитных организаций требования к оформлению документов при купле-продаже наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, а также к размещению кредитными организациями информации о курсах иностранных валют к валюте РФ и (или) кросс-курсах иностранных валют при совершении таких операций».

Ранее на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский напомнил, что операции по обмену валюты в соответствии с законодательством могут проводиться только через уполномоченные банки. По его словам, на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые принадлежат не уполномоченным банкам, а неустановленным физическим лицам. В этих обменных пунктах, как правило, проводятся операции по курсам, существенно отличающимся от тех, которые проводятся через уполномоченные банки, и там граждан зачастую обманывают.

С точки зрения ЦБ таким обменным пунктам необходимо усложнить жизнь за счет размещения курсов валют только внутри уполномоченного банка, чтобы незаконные точки обмена валюты не имели возможности рекламировать свои незаконные услуги и привлекать клиентов с улицы, указал Ясинский.