Брюссель в попытке ограничить доминирование доллара в качестве мировой резервной валюты разработал пакет мер по увеличению использования евро в таких «стратегических сферах», как энергетика, сырьевые товары, самолетостроение, сообщает Financial Times со ссылкой на документ.

Укрепление «международной роли» евро, по мнению авторов, необходимо для повышения экономического суверенитета сообщества с учетом политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом. Брюссель считает необходимым действовать в соответствии с «недавними проблемами в отношении управления и торговли на основе международных правил». Это замечание, как полагает издание, является «скрытой ссылкой на агрессивную торговую политику администрации Трампа».

В этой ситуации, считают в ЕК, страны — члены ЕС должны гарантировать, чтобы контракты, заключенные «в рамках межгосударственных энергетических соглашений», были выражены в евро. На данный момент более 80% импорта Евросоюзом энергоресурсов выражается в долларах. Эти шаги приобретают особую значимость для Брюсселя в связи с усилиями европейских стран по сохранению сделки с Ираном, ограничивающей ядерные разработки Тегерана, подчеркивает газета.

Содействие увеличению глобального использования евро отражает «политический, экономический и финансовый вес блока» в более многополярном мире, указывается в проекте документа, который будет представлен на рассмотрение лидеров ЕС на предстоящем в декабре саммите сообщества.