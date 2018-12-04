Клиентское валютное фондирование банков РФ сократилось в октябре на 0,8 млрд долларов, в том числе валютное фондирование со стороны корпоративных клиентов — на 0,3 млрд, со стороны розничных — на 0,5 млрд. Такие данные приводит рейтинговое агентство Fitch в обзоре российских банков за десять месяцев 2018 года .

Как уточняется, существенное сокращение валютных средств на корпоративных счетах показали Сбербанк (1,3 млрд долларов), группа ВТБ (0,8 млрд) и Московский Кредитный Банк (1,1 млрд), а самое большое увеличение было у Газпромбанка (3,7 млрд долларов). Объем средств на счетах розничных клиентов в основном сократился у группы ВТБ (на 0,3 млрд). Аналитики подчеркивают, что динамика объема средств на валютных счетах необязательно означает приток или отток в целом, поскольку депозиты могли быть конвертированы в другую валюту.



По оценке Fitch, уровень валютной ликвидности в банковском секторе РФ остается комфортным: ликвидные активы в валюте (наличные деньги и их эквиваленты, средства на корреспондентских счетах в иностранных банках и незаложенные ценные бумаги) покрывают средства на клиентских счетах в среднем примерно на 30%, а любые потенциальные разрывы, вероятнее всего, будут покрыты за счет поддержки от Банка России в случае необходимости.