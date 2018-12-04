Показатели капитализации российского банковского сектора несколько снизились в октябре, при этом четыре относительно крупных несистемных банка, выполняя минимальные регулятивные требования по достаточности капитала, не соблюдали требования с учетом надбавок. Об этом свидетельствуют данные обзора российских банков за десять месяцев 2018 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Средние показатели базового и основного капитала банков (без учета санируемых) в октябре снизились до 10% и 10,7% соответственно (на 0,2 и 0,1 процентного пункта). Средний показатель общего капитала составил 13,9% (Fitch указывает, что он «оставался стабильным», однако в предыдущем обзоре сообщалось , что показатель в сентябре был равен 14%. — Прим. Банки.ру). Месячная прибыль до аудита включается в добавочный капитал, отмечают аналитики.

Все 11 системно значимых банков имели на индивидуальной основе показатели капитала выше минимальных требований, однако у ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка запас был ограниченным по сравнению с конкурентами. Fitch напоминает, что ЦБ РФ рассматривает возможность поэтапного доведения требований по надбавкам к капиталу до итогового уровня (требования для системно значимых банков с учетом надбавок должны составить 8% по базовому капиталу, 9,5% по основному капиталу и 11,5% по общему капиталу) в течение 2019 года, в то время как раньше планировалось их единовременное повышение с 1 января 2019-го. Больше всего от поэтапной схемы выиграют три указанных банка, полагают в Fitch.

Для банков, не являющихся системно значимыми, нормативы с учетом надбавок сейчас составляют 6,375% по базовому капиталу, 7,875% по основному капиталу и 9,875% по общему капиталу. Они должны быть повышены до 7%, 8,5% и 10,5% соответственно в течение 2019 года при условии, что ЦБ РФ утвердит вариант поэтапного увеличения.

За исключением тех банков, которые находятся в процессе финансового оздоровления или не раскрывают показатели капитализации, четыре банка из выборки Fitch, не имеющих системной значимости (Московский Индустриальный Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Абсолют Банк и «Восточный»), соблюдали минимальные требования к капиталу, но не выполняли требования по надбавкам на индивидуальной основе по состоянию на конец октября. Неспособность выполнить требования по надбавкам на консолидированном уровне к концу квартала может вызвать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии, напоминают в Fitch.



Уточним, что два из этих банков — Московский Индустриальный Банк и УБРиР — были в аналогичном сентябрьском списке Fitch . О «Восточном» по итогам сентября сообщалось, что он соблюдает требования с учетом надбавок, но ему потребуется увеличить базовый капитал и общий капитал, чтобы соблюдать требования 2019 года с учетом надбавок.