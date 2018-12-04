Газпромбанк установил финальный ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям в объеме не менее 5 млрд рублей в размере 8,95% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Финальному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 9,15% годовых. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 8,95—9,1% годовых (доходность 9,15—9,31% годовых).

Заявки на облигации банк собирал 4 декабря, техническая часть размещения предварительно назначена на 13 декабря.

Банк намерен разместить биржевые облигации на три с половиной года. Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов. Организаторами выступят сам Газпромбанк и БК «Регион».

Ценные бумаги банк планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в апреле 2018 года.