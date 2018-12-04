«Сейчас криптовалюты готовы перейти в фазу ядерной зимы», — заявил миллиардер и венчурный капиталист Джим Брайер во время форума 2018 Global Tech Forum. Брайер рассказал, что инвесторы теряют интерес к области блокчейна, однако это цикличное явление, поэтому подобная динамика вполне нормальна.

Как сообщает РБК, миллиардер сравнил текущую ситуацию на рынке с «Зимой искусственного интеллекта», она характеризуется периодическим спадом финансирования и интереса к данной области.

По его словам, над блокчейном работает множество лучших ученых из области вычислительных систем и студентов, получающих и получивших докторскую степень, они показывают фундаментальный интерес к новой технологии.

«Мне не хотелось бы играть против лучших и самых светлых умов в этом мире», — объяснил венчурный капиталист.