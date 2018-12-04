В Самарской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух лиц по уголовному делу о разбойных нападениях на банки. Об этом сообщается во вторник на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в период с июня 2016 года по октябрь 2017 года члены банды совершили ряд разбойных нападений на банковские учреждения Самары. Общая сумма похищенных средств составила 19 млн рублей.

В ходе нападения на филиал одного из коммерческих банков руководитель банды выстрелами из пистолета убил охранника, который оказал нападавшему активное сопротивление.

Деятельность участников вооруженной группы была пресечена в октябре 2017 года. У задержанных были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества. В числе прочего обвиняемым вменяется 15 эпизодов преступных действий, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Уголовное дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.

