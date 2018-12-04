Дочерняя компания Сбербанка BI.ZONE участвует в создании платформы для международного обмена данными о киберугрозах, которая может быть представлена на форуме в Давосе, сообщил журналистам директор компании Дмитрий Самарцев.

«Мы активно на площадке Всемирного экономического форума участвуем в работе центра кибербезопасности, который был создан не так давно. В рамках этого центра планируется создание аналогичной платформы для международного обмена данными», — сказал он.

Он пояснил, что организовывать обмен данными о киберугрозах внутри каждой страны не очень эффективно, так как «киберпреступность не имеет границ».

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы обмен данными был международным. Я не могу рассказать все, потому что ряд решений еще не принят, но, на мой взгляд, мы имеем очень большой потенциал для интеграции платформы обмена данными. Мы видим эту перспективу и, очевидно, будем этим заниматься. Возможно, в Давосе в январе 2019 года будут какие-то интересные объявления на этот счет», — уточнил он.

По его словам, в обмене данными о киберугрозах могут участвовать не только банки, но и промышленные предприятия.

Ассоциация банков России, Сбербанк и BI.ZONE запустили пилотную версию платформы обмена данными о киберугрозах в июне этого года. Она предлагает доступ к актуальной информации о киберугрозах, злоумышленниках, а также способах проведения кибератак.