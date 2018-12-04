Какой должна быть современная цифровая платформа банка, чтобы оперативно реагировать на запросы клиентов? Как найти баланс между быстрым выводом новых банковских сервисов, их надежность и безопасностью? Что необходимо предусмотреть банку, чтобы создавать по-настоящему эффективные, удобные и востребованные клиентами сервисы? Эти и другие актуальные вопросы обсуждались на Форуме по IT-трансформации банковской платформы FinCore-2018.

Выступление представителя BSS , стало мега созвучно главной теме мероприятия. Борьба за клиентов и задачи повышение эффективности бизнеса заставляют банки искать новые подходы. Главным становится разработка специализированных решений наилучшим образом удовлетворяющих интересам и потребностям каждой категории клиентов. Для создания сервисов, которые способны так же быстро меняться, как запросы клиента, при этом быть простыми, удобными и безопасными, необходима цифровая платформа отличная от всех предыдущих.

Именно такую платформу в течение двух лет разрабатывала команда BSS, опираясь на 25-летнюю экспертизу в создании систем ДБО. В центре – понимание задач банков и потребностей их клиентов. На Форуме компания представила результаты работы – цифровую платформу Digital2Go . Технический директор BSS Дмитрий Свалов рассказал о достоинствах платформы, акцентировал внимание банковского сообщества на возможностях и технических характеристиках.

И конечно, рассказал о реальном воплощении нового банковского сервиса – работающем интернет-банке для МСБ, созданном с нуля за 6 месяцев командой разработчиков до 30 человек. Для его реализации была привлечена команда специалистов Markswebb – признанного эксперта в области аналитики эффективных интернет-банков. Решение для МСБ на базе Digital2Go вошло в ТОП 5 лучших интернет-банков для индивидуальных предпринимателей рейтинга Business Internet Banking Rank 2018. Это наилучшая характеристика возможностей новой цифровой платформы.

С Digital2Go BSS предлагает банкам сосредоточиться на развитии собственного бизнеса. Банк получает все необходимые инструменты для быстрого вывода на рынок новых, качественных и стабильных решений — открытое API, развитое SDK, стабильную и постоянно поддерживающую платформу, лучшие практики в разработке пользовательских интерфейсов.

Все остальное, очень важное, но рутинное – безопасность, соответствие требованиям законодательства, инфраструктура, отказоустойчивость, масштабируемость и прочее – BSS берет на себя.

Источник: Компания BSS