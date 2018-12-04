В феврале 2016 года произошел взлом центрального банка Бангладеш, с его счетов была украдена крупная сумма денег, это повлекло аналогичные инциденты в других банках. В ответ на эти угрозы международная система межбанковских платежей и обмена данными SWIFT предпринимает строжайшие меры по защите информации и вводит в действие программу Customer Security Program (CSP). Ее цель – повышение уровня безопасности данных при их обмене между банком и терминалами SWIFT.

В стремлении помочь клиентам выполнить требования CSP компания «Диасофт» разработала программный продукт «Защита сообщений SWIFT».

Решение построено на базе технологии защиты Local Authentication (LAU) и обеспечивает безопасный бесфайловый обмен сообщениями между системами FLEXTERA, Diasoft FA# Beans и терминалом SWIFT. Технология LAU позволяет проверять подписи входящих сообщений SWIFT и подписывать исходящие перед отправкой в терминал. Функционал решения обеспечивает проверку подлинности сообщений за счет использования современных алгоритмов, гарантирующих, что передаваемые данные не были изменены посторонними лицами.

Дмитрий Дядюра, руководитель продукта дирекции сервисов бизнес-приложений компании «Диасофт»: «На одном из мероприятий, где мы принимали участие, представители SWIFT выступили с официальной рекомендацией использовать для защиты всего процесса перевода именно сервис локальной аутентификации, или LAU. Кроме того, они отметили, что в будущем эта рекомендация станет требованием. Поэтому не стоит откладывать задачу обеспечения безопасного обмена сообщениями с использованием данной технологии. Мы рекомендуем сделать это уже сегодня».

Источник: Компания «Диасофт»