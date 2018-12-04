Чистая прибыль АО «Сбербанк Лизинг» по МСФО за девять месяцев 2018 года повысилась на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4 млрд рублей. Такие данные отчетности приводятся в релизе финорганизации.

Лизинговый портфель компании вырос на 46% до 578 млрд рублей.



Общий показатель объема нового бизнеса (по сумме купли-продажи, без НДС) составил 162,5 млрд рублей, что на 60% больше по сравнению с девятью месяцами 2017 года. Активная клиентская база компании увеличилась на 71%. Активы выросли на 38% и на 30 сентября 2018 года достигли 342,2 млрд рублей, указано в сообщении.